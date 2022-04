Oroscopo Vergine di oggi 5 aprile e domani 6 aprile

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Luna storta, ma senza gravi conseguenze. Soltanto un umore poco incline alle chiacchiere e che almeno oggi rifugge da ogni forma di mondanità. Fastidiosi contrattempi, equivoci al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia e partner da trattare con le molle. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

