Oroscopo Cancro di oggi 6 aprile e domani 7 aprile

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Chiarezza con conoscenti e persone che frequentano l’ambiente lavorativo: c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Prestate attenzione nei rapporti di amicizia: piccole incomprensioni in agguato. Esprimete le vostre esigenze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

