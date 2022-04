Oroscopo Gemelli di oggi 6 aprile e domani 7 aprile

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

La Luna protagonista nel vostro segno, in buona armonia con il Sole e Mercurio. Contate sulla prontezza di riflessi per rimuovere intralci e risolvere problemi. In primo piano l’agilità mentale, il vostro punto di forza, resa costruttiva da azioni tempestive e mirate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

