Oroscopo di oggi 7 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 7 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Già esuberante di suo e in più maliziosamente spalleggiata da Marte, la Luna in Gemelli è una fantastica sorgente di energia positiva e di dinamismo. Clima ideale per una festa, un viaggio, per affrontare un importante colloquio di lavoro con buon esito.

Toro. 21/4 – 20/5

Le vostre risorse convergono negli affari. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo situazioni intricate. Serata movimentata e una passeggiata nella natura con gli amici. Acquisti azzeccati per abbellire la casa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Armonica a Marte e a Saturno, la Luna nel segno si fa garante di una notevole forza d’animo e di una leggerezza che ridimensiona le eventuali difficoltà. Disinvolta e giocosa, un’amicizia vi distrae dalle noie in famiglia, senza chiedere niente in cambio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Parlare di questioni di cuore vi dà slancio e vi fa superare molte insicurezze. Trasparenza massima nei confronti di familiari, amici e colleghi. Non lasciatevi sfuggire segnali importanti, drizzate le antenne su coincidenze insolite. Contengono messaggi.

Leone. 23/7 – 23/8

Conquiste e vittorie professionali movimentano la giornata rafforzando di riflesso la vostra autostima. Dalle amicizie più fidate ricevete supporto e calore. Una punta di umorismo vi consentirà di ridimensionare alcuni eventi che avevate un po’ ingigantito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Disarmonica a Giove, la Luna vi espone a piccoli fastidiosi contrattempi, che possono facilmente farvi perdere le staffe. Alti e bassi economici. Affari e lavoro vi tengono impegnati portando via tempo ai vostri cari, che danno segnali di malcontento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna dai Gemelli e Marte lanciano segnali interessanti al vostro segno. Una configurazione “ariosa” che rende allegra e divertente questo giovedì. Fase densa di fervide idee, che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creeranno occasioni per viaggiare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Scandagliando il passato, mettete in discussione alcune scelte operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza dentro e fuori di voi. A tenere banco oggi sono le finanze, che reclamano una linea più prudente: moderate le ambizioni!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi e tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni. Non vi accalorate esageratamente per una battuta di spirito, senz’altro fuori luogo, di un collega.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori o distrazioni. La preferenza che vi è stata meritatamente accordata darà il via a qualche inimicizia e rivalità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con l’appoggio della Luna esaltata da Marte, agite con mano sicura trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione. Le difficoltà permangono, ma avete le carte in regola per affrontarle con successo e soddisfazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Giove, in aspetto tra di loro sfavorevole, depongono soprattutto per una mattinata di complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto lo siano in realtà. Rilassatevi e cambiate prospettiva.

