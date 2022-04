Oroscopo di oggi 8 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 8 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 8 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Una configurazione energica vi rende combattivi. Parlate con franchezza senza curarvi della suscettibilità emotiva di chi vi circonda. Mercurio è in sestile a Marte: prestazioni da record nello sport e negli affari, dieci e lode nello studio.

Toro. 21/4 – 20/5

Approfittate di questo momento per concedervi un po’ di relax. Dimenticate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Influenze affettuose mettono una pezza ai vostri bisticci con la dolce metà. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Riservate il massimo impegno al lavoro. Progetti che diventano basi per un futuro sviluppo dell’attività.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata da favola! Saggiamente guardate più in là del vostro naso, scoprendo che se anche la casa è angusta, avete tutto il mondo da esplorare. Atmosfera romantica. L’immaginazione vola lontano e crea la realtà: un amore fatto su misura per voi.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie agli influssi positivi di Mercurio, potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti, i vostri collaboratori e perfino i figli un po’ ribelli. La forza per affermare il vostro punto di vista non vi manca, ma lo farete simpaticamente, senza arroganza.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna dà un contributo positivo a questo venerdì, che si preannuncia tranquillo e sereno: ideale per una riunione con i vostri cari o con gli amici. Nel caso doveste incontrare una persona nuova, lasciatevi guidare dal vostro intuito senza esitare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualche grana professionale scombina i vostri programmi? Affidatevi con serenità alle mani esperte di un amico, troverà di certo una soluzione. Prendete tempo, se non sapete che pesci pigliare di fronte a un ex che, pentito, torna a farsi vivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Casa e famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente, bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in voi il suo angelo custode. I colleghi saranno dalla vostra parte, se riuscirete a dimostrare che la vostra intuizione è affidabile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cielo terso dopo la tempesta. Ripartite appoggiandovi alla vostra inesauribile grinta e al vostro consueto ottimismo. Lavoro sotto i riflettori. Le idee e l’entusiasmo non mancano. Avete una carica tale, da spostare montagne e ammansire il partner

Capricorno. 22/12 – 20/1

Belle sorprese in vista con i familiari, buon giro di amici, magiche scosse sismiche del cuore. Per afferrare il bonus fortuna, liquidate il passato. Alcune circostanze vi remano contro, ma niente potrà fermarvi. La vostra determinazione è ferrea.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata può offrirvi una buona opportunità, per dare libero corso all’estro e alla fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Cercando di non volare troppo alto, otterrete ciò che desiderate, e ne ricaverete più soddisfazione di quanto pensavate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una bella notizia, del tutto inaspettata, potrà giungere in serata; preparatevi per incontri piacevoli. Avete davanti a voi un venerdì dinamico. Dedicate tempo allo scrivere, disegnare, fare musica, date spazio alla creatività in ogni sua forma.

