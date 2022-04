Oroscopo di oggi 9 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 9 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 9 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

La voglia di agire è forte, siete pronti a mettervi in gioco, ma in famiglia vi trovate di fronte a persone che frenano i vostri entusiasmi. Non è il caso di costruire castelli in aria, dovete valutare una proposta concreta: analizzate i pro e i contro..

Toro. 21/4 – 20/5

L’armonia della Luna in Cancro ha un effetto calmante, particolarmente utile per voi, viste le tensioni a cui vi sottopone il bellicoso Marte. La giornata favorisce la messa a punto di programmi inerenti la casa, l’educazione dei figli, viaggi e vacanze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una sottile vena di pigrizia che vista in positivo è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tutto bene fino a che rimanete nella bolla fatta di sogni, famiglia e amore, delicato il passaggio all’esterno, dove potreste sentirvi incompresi. Creatività e intuito. Contrarietà affrontate con ottimismo, ma anche con un pizzico di impazienza.

Leone. 23/7 – 23/8

Dopo un allontanamento, l’intesa si riaccende, ma la passione non basta. Per ritrovare la complicità, occorre ripercorrere e valutare sogni, aspettative, delusioni. Per andare d’accordo con gli altri, fate leva sui punti in comune e sorvolate sulle differenze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ambiente accogliente e amici disponibili: ideale confidarvi e farvi consigliare sulle delicate questioni di cuore che per ora non girano come vorreste. Con i colleghi fate fronte unico: sarete una forza. La rivalità divide e spiana la strada alla concorrenza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sabato impegnativo nel quale c’è solo un’attività che potrebbe consolarvi: lo shopping. Ma purtroppo oggi è tassativamente tabù. Volgete le spalle al passato e iniziate a guardare al futuro. Nuove occasioni rischiarano i vostri orizzonti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le questioni di lavoro vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso. La soddisfazione per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi il vostro obiettivo è risparmiare e nonostante gli stimoli, la voglia di comprare tutto, riuscite a non estrarre la carta e a blindare il portafogli. Tranquillo il fronte familiare, ma non sono concesse leggerezze o scappatelle. Con l’aria che tira, verreste scoperti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le gratificazioni che arrivano dalle amicizie e dalle finanze compensano le paternali che vi tocca sopportare in famiglia per la vostra latitanza. Screzi con il partner per faccende irrilevanti. Date loro la giusta importanza, ma non consentite che vi frenino.

Acquario. 21/1 – 19/2

Niente da dichiarare in una giornata sotto tono, che ha il solo pregio di permettervi di dedicarvi alle vostre letture, con buona pace della coscienza. Dinamiche ambigue in atto nell’ambiente di lavoro. Saggiamente vi fate da parte per osservare gli sviluppi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni familiari movimentate: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli interessi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi per dare al rapporto un assetto nuovo.

