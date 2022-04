Oroscopo di oggi 10 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 10 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 10 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Il riposo e la gita programmata vostro malgrado possono attendere. Grane e progetti da rivedere calamitano attenzione ed energie sul lavoro. La Luna in Leone alimenta l’amor proprio e la forza di volontà: le migliori credenziali per la riuscita.

Toro. 21/4 – 20/5

Piccole noie domestiche vi snervano. Le terrete a bada concedendo qualcosa alla famiglia, non tanto per rassegnazione, ma per andare incontro ai vostri cari. Miglioramento dei rapporti affettivi nella misura in cui iniziate a occuparvi maggiormente di voi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in Leone, per divertirvi e mettervi in luce oggi andate sul sicuro. Favoriti gli svaghi, lo shopping, e gli eventi culturali e mondani. Felice integrazione, scambi stimolanti, esperienze piacevoli. In qualunque ambiente, siete a vostro agio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ottima giornata per gli acquisti dedicati a voi stessi. Un incentivo per affrontare meglio gli impegni in agenda della prossima settimana. Letture, attività nel sociale, programmi di viaggi per la Pasqua in arrivo. Pensieri colorati in piena libertà.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna focosa nel segno se la cava a meraviglia. Sarà l’effetto della domenica in famiglia: i figli e la dolce metà vi mettono al centro dell’attenzione. State bene quando sentite di governare con mano ferma la vostra barca, di essere un faro per gli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Trascorrerete ore di relax casalingo o nel verde. La stanchezza accumulata suggerisce un ritmo tranquillo. Prendetevela comoda, nessuno vi mette fretta. Un filo di ansia da prestazione efficacemente tenuta a bada dalla consapevolezza delle vostre potenzialità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Delle beghe professionali oggi non vi preoccupate. Avete altro e di più piacevole in mente: la rimpatriata con gli amici e il look da sfoggiare per l’occasione. Condivisione di esperienze, chiacchiere frivole ma terapeutiche. Mica dovete stare sempre sul pezzo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’antidoto contro le turbolenze dell’umore oggi ve lo offre un’immersione nella natura. Dopo una lunga passeggiata, tornerete come nuovi. Parecchi grilli vi cantano in testa, ma la regola di vivere il presente, qui ed ora, attenua il fastidioso rumore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una bella Luna in Leone, segno di Fuoco come il vostro. Ideale per viaggiare, entusiasmarvi, vivere alla grande, come se non ci fosse un domani. Entusiasmo, carisma e un bonus passione, da spendere per ridare slancio a una storia o un flirt passeggero.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I conti oggi non tornano, neanche se fatti con la calcolatrice? Evidentemente l’errore sta a monte, con probabilità nel passato. Il vostro compito è scovarlo. Argomentare sino allo sfinimento non sposta di un millimetro il dilemma amore. Non è il cervello, ma il cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’incipit di un romanzo oggi lo scrive la Luna, la trama si snoderà nei prossimi giorni. Ma a giudicare dalle prime battute, è un racconto... da brividi. Il partner chiede attenzioni e una ripartizione più equa della gestione della casa e dei suoi occupanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Domenica di lavoro in casa o fuori. C’è tempo però per un salto al mercatino vintage, peccato che tra le tante cianfrusaglie, non ci sia ciò che cercate. Amore oggi non pervenuto, nemmeno i messaggi canonici: da questo a ipotizzare il peggio ci vuole poco, per voi...

