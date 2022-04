Oroscopo Leone di oggi 10 aprile e domani 11 aprile

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

La Luna focosa nel segno se la cava a meraviglia. Sarà l’effetto della domenica in famiglia: i figli e la dolce metà vi mettono al centro dell’attenzione. State bene quando sentite di governare con mano ferma la vostra barca, di essere un faro per gli altri. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

