Oroscopo Leone di oggi 11 aprile e domani 12 aprile

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Aspetti planetari disarmonici pregiudicano la vostra giornata. Sogni di gloria destinati a infrangersi contro una realtà pesante ed esigente. Lievi contrattempi, ma a getto continuo. Se non volete complicazioni in famiglia, moderate i toni e le pretese. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata