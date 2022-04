Oroscopo Capricorno di oggi 13 aprile e domani 14 aprile

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con un buon apporto di grinta e di chiarezza di idee, da addebitarsi al transito della Luna in Vergine, la gestione degli impegni sarà molto scorrevole. Avete voglia di agire, di mettervi in gioco, senza lasciarvi demotivare da inutili dubbi e insicurezze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

