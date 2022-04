Oroscopo di domani 14 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 14 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 14 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

La vostra disponibilità al dialogo è genuina e nonostante i modi un po’ bruschi, riuscirete ad abbattere qualche muro per dare una scossa agli affari. Serenità in famiglia. Potrete costruire un ombrello capiente che vi metta al riparo da rovesci futuri.

Toro. 21/4 – 20/5

Serie di messaggi rassicuranti inviati e ricevuti dalla Luna in Vergine. Concretezza nelle azioni, progetti ben radicati e attentamente vagliati. Giornata favorevole per la carriera ed emozionante per l’amore, che vi riserva sorprese e colpi di scena.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Aspetti celesti che mal si accordano con la vostra indole aerea. Le questioni pratiche sono realisticamente al di là della vostra portata. Conti, bollette, il lavoro, la spesa, la casa... ci vorrebbe una controfigura per stare dietro a tutto!

Cancro. 22/6 – 22/7

Ma che bel giovedì vi aspetta! Foriero di ottime notizie, di informazioni utilissime per la professione e di grandi novità in ambito sentimentale. Tanti buoni aspetti nel vostro cielo oggi: realisticamente potete aspettarvi il meglio, quasi il massimo.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera discreta per il tono emotivo e molto soddisfacente per le finanze. La situazione, nonostante le vostre previsioni, è ben solida. Un bel sollievo. Se siete il capo, il prestigio è tutto vostro, ma lo sono anche le complicazioni, che vi seguono fino a casa.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna passeggia nel vostro segno accolta da Plutone, mentre Nettuno e Giove le voltano le spalle. Prospettive di successo, ma ci vuole lucidità. Il biglietto della lotteria del cuore può farvi diventare ricchi o deludervi. Dipende dalle aspettative.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Calma piatta, ma almeno nessuna fatica in vista. Per mettervi a lavorare, aspettate l’ispirazione o meglio vi trastullate, tanto il weekend è vicino. Tutte le vostre attenzioni sono concentrate altrove tra fantasie trasgressive e dolci sogni d’amore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nella coppia è guerra dichiarata, ma la tensione non trapela all’esterno. Con amici e conoscenti vi interfacciate con garbo e sicurezza in voi stessi. Piacevoli, colti, profondi, gli altri vi apprezzano e vi stimano. Una nuova impresa può far sfogare l’irrequietezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La professione è il punto fermo odierno. Tutto il resto dovrà o potrà attendere, ma già per il fatto di avere un’occupazione, vi ritenete fortunati. Insofferenti alla pur minima obiezione o critica? La sensibilità a volte è un’arma a doppio taglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Vergine armonica a Plutone è un semaforo verdissimo per la vostra attività. Proposte interessanti, aspirazioni ambiziose ormai prossime alla meta. Primavera mite, pronta a riscaldarvi il cuore. I sentimenti vivranno dei colpi di scena emozionanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’arma vincente, per appianare dissapori, disarmonie, conflitti originati da vecchie ruggini, è la comunicazione. Rimuginarci sopra è inutile. Prove impegnative nel lavoro e nell’ordinaria amministrazione vanno affrontate con la pazienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna è diffidente dall’altra parte del cielo, ma a restituirvi la tranquillità ci pensano amici e parenti pronti a condividere emozioni e interessi. Se il partner fa il difficile, non prendetelo troppo sul serio. Non lo ammetterà mai, ma è geloso!

