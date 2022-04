Oroscopo Leone di oggi 15 aprile e domani 16 aprile

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Il sestile della Luna è un buon input per dare a questo venerdì un’impronta di serenità. A ridosso della Pasqua, contrasti e conflitti finalmente si placano. Tira un’aria piacevole fatta di diplomazia, buonumore, aspettative e notizie che rasserenano il cuore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata