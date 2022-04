Oroscopo Sagittario di oggi 15 aprile e domani 16 aprile

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La complicità della Luna e di un bel gruppo di amici compensa gli attriti e i dissapori familiari preannunciati dal transito di Marte in Pesci. Per mantenere l’equilibrio e... il partner, tenendo il piede in due scarpe, occorre essere dei provetti acrobati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

