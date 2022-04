Oroscopo Bilancia di oggi 16 aprile e domani 17 aprile

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Tra gli amici siete apprezzati, carismatici e riscuotete consensi. Sono partner e famiglia a insinuare dubbi e a mettervi i bastoni fra le ruote nei vostri progetti. La facciata è spensierata, ma dietro covate dei pensieri cupi e ricordi che non riuscite a dimenticare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

