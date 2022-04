Oroscopo Cancro di oggi 16 aprile e domani 17 aprile

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Niente lamenti, se oggi la dolce metà prende le dovute distanze. Siete gelidi come un ghiacciolo, tanto da scoraggiare qualunque proposta di pace. Dalla vostra avete tempestività e tenacia: tenete a bada l’emotività, e la partita sarà tutta da giocare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

