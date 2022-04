Oroscopo di domani 17 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 17 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per fortuna la Pasqua vi mette al riparo da scelte professionali azzardate. Spirito autocritico necessario per valutare le giuste strategie d’azione. Attenti a come vi comportate con il partner, rischiate di trascurarlo o di farlo sentire inadeguato.

Toro. 21/4 – 20/5

Potete considerarvi fortunati: avete a disposizione tempo per poltrire e per gustarvi un pranzetto goloso in famiglia. Tutto il resto non ha importanza. Facendo appello alla logica, riuscite a tenere a bada il malumore e quella diffidenza che penalizza l’amore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Desiderio di spazi aperti e di movimento, per rendere onore a questa giornata di festa. Slanci creativi, profondità di analisi e un intuito spiccato. Chi ha in programma viaggi o vacanze, affini le armi seduttive in vista di elettrizzanti sorprese.

Cancro. 21/6 – 22/7

Ci voleva proprio il passaggio della Luna in Scorpione per rinfrancarvi. Qualunque incertezza o difficoltà trova adesso la soluzione più adatta. Buona occasione per riunire amici o parenti per un pranzo o per una gita fuori città. Clima rilassato.

Leone. 23/7 – 23/8

Pasqua un po’ sbiadita, con la Luna in Scorpione. Uno stato di letargo energetico vi consegna all’immobilità. Divano, TV e pantofole, che giornata… Le diversità arricchiscono i confronti. Date fiducia ai vostri cari, anche se agiscono in modo diverso dal vostro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complice la Luna in Scorpione, il ritmo è sereno e costruttivo. Pur nutrendo ragionevoli ambizioni, siete disposti ad aspettare che i tempi maturino. Rassicurate chi amate sulle vostre intenzioni: anche se siete concentrati altrove, i sentimenti restano solidi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Covate a lungo le vostre idee, riflettete bene ed esitate prima di agire, per poi prendere decisioni improvvise, ma non sempre azzeccate. Dosate con cura le forze, evitando di esporvi alle carenze di un ritmo poco brillante. Rallentate gli impegni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il trigono della Luna a Marte, potete dormire sonni tranquilli, la vostra domenica imbocca il binario giusto e procede senza scosse. Peccato sprecare la vostra lucidità quando è festa, serbatela per risolvere domani un’eventuale grana professionale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna assonnata alle vostre spalle depone per una Pasqua intimista e casalinga. Ricca di buoni sentimenti, di sorprese da parte dei vostri familiari. Sempre di più il cielo vi chiama verso l’amore: raccogliete tutte le vostre armi per sparare un bel colpo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi sì che siete di buonumore, e il merito va in gran parte alla Luna. Incanalate costruttivamente le energie formulando dei progetti convincenti. È il momento ideale per esaltare i vostri talenti, coltivare aspirazioni, aggiungere un tocco di classe al look.

Acquario. 21/1 – 19/2

È sufficiente il transito della Luna in Scorpione perché in famiglia l’allegria pasquale si trasformi in recriminazioni e musi lunghi. Controllatevi! La mancanza di fiducia di chi amate vi lascia un po’ con l’amaro in bocca, ma non prendetevela troppo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Coccolati dalla Luna in Scorpione, oggi date il meglio di voi stessi in fatto di intuizioni e percezioni sottili. Indagate su comportamenti ambigui. I sogni la dicono lunga sui vostri desideri segreti e vi regalano messaggi preziosi attraverso i simboli.

