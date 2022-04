Oroscopo Bilancia di oggi 17 aprile e domani 18 aprile

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Covate a lungo le vostre idee, riflettete bene ed esitate prima di agire, per poi prendere decisioni improvvise, ma non sempre azzeccate. Dosate con cura le forze, evitando di esporvi alle carenze di un ritmo poco brillante. Rallentate gli impegni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

