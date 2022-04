Oroscopo Leone di oggi 17 aprile e domani 18 aprile

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Pasqua un po’ sbiadita, con la Luna in Scorpione. Uno stato di letargo energetico vi consegna all’immobilità. Divano, TV e pantofole, che giornata… Le diversità arricchiscono i confronti. Date fiducia ai vostri cari, anche se agiscono in modo diverso dal vostro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

