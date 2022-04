Oroscopo Sagittario di oggi 19 aprile e domani 20 aprile

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La Luna nel segno si scontra con Marte in Pesci ed è subito... sera. Idee strampalate e sentimenti confusi, contrattempi in viaggio e negli affari. Prove insoddisfacenti in famiglia, a cui dedicate scarse attenzioni, in tutt’altre faccende affaccendati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata