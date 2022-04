Oroscopo di oggi 23 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 23 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un sabato frizzante e pieno di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo: nuove idee, inviti e colloqui di lavoro. La Luna promuove iniziative e rinnovamenti in amore e nello stile di vita. Procedete senza diffidenza.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna si ostina a insinuare ansie, ma dal cielo avete i vostri fan pronti a tendervi la mano: esaltando la logica, trionfa il buonsenso. Assumerete l’atteggiamento che vi è consono, e così riuscirete a resistere a ogni tipo di imprevisto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una quantità di stimoli nuovi, viaggi, contatti e sfide professionali vi inviteranno a tirare fuori la creatività e a dare il meglio di voi stessi. Con la Luna in Acquario, siete in buona compagnia. Bella gente, occasioni: giornata proficua e divertente.

Cancro. 21/6 – 22/7

Il rapporto con i colleghi ha bisogno di cure: ci sono molte cose che potreste fare ma non fate, per contribuire a un buon clima di lavoro. Ringraziate per l’aiuto che vi viene dato, e non siate eccessivamente critici per un piccolo errore.

Leone. 23/7 – 23/8

La stanchezza oggi si fa sentire: il tono fisico è appesantito, e anche la brillantezza e la lucidità appaiono un po’ in calo. Tensioni nell’attività. La vita si ribalta? Non sapete, se il lato a cui siete abituati sia migliore di quello che sta per venire.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se siete un po’ in affanno, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi, intervenite nelle scelte economiche e familiari. Ascoltate i consigli di amici più grandi di voi: in questo periodo l’intuito potrebbe ingannarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Momento felice: buona l’intesa sentimentale, amici simpatici, ambiente lavorativo gradevole e stimolante. Colpi di fortuna! La serenità di coppia è al sicuro e, volendo, non c’è niente che possa turbarla: allontanate le nubi in arrivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non agitatevi, se non tutto dovesse andare secondo i vostri calcoli: sono consigliate dolcezza e pazienza, per evitare scontri con chi vi è vicino. Evidentemente non bastano metodo e intelligenza, serve anche senso pratico per affrontare gli imprevisti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario alleggerisce le tensioni e vi permette di concentrarvi su ciò che vi sta a cuore, come una vecchia amicizia che è un po’ in crisi. La vita sociale è smagliante, ma il conto in banca ne risente: non sarà perché siete troppo generosi?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Preferite affrontare gli impegni in solitudine, gestirli come piace a voi, secondo i vostri metodi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale. Un dialogo chiarificatore riannoda i fili di un rapporto con una persona che ha contato molto per voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il Sole, in contrasto con la Luna nel vostro segno, fornisce uno spunto per la comprensione delle vostre reali necessità e delle dinamiche familiari. Spese, decisioni, gusti: con il partner viaggiate su binari divergenti, ma azionando lo scambio, vi potrete incontrare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grinta e determinazione vi sorreggono nella professione: dedicatevi alle cose in sospeso, prima di mettere nuova e più significativa carne al fuoco. Di giorno in giorno cambia sempre di più e in meglio il modo di relazionarvi con il resto del mondo.

