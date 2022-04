Oroscopo di domani 25 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 25 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 25 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Configurazioni armoniche promettono un risveglio effervescente. Non mancheranno progetti appassionanti e vicende speciali che vi arricchiranno. Periodo favorevole per lavorare in squadra, sviluppare idee notevoli, dimostrare sollecitudine alle persone care.

Toro. 21/4 – 20/5

Il malumore suona stonato in un cielo così prodigo di doni. Una buona organizzazione mentale vi consentirà di far fronte a tutto. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste, o forse come gli altri si aspettano da voi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Spendete il vostro tempo in eventi culturali e in iniziative collettive. Vi imbatterete in un’occasione golosa da non lasciarvi assolutamente sfuggire. Grazie alla Luna in Acquario, ve la cavate bene: riuscirete, sia ad assolvere i vostri impegni sia a svagarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Impegno e buona volontà non mancano, così prendono il volo nuove opportunità e il settore economico registra un’impennata verso l’alto. Studi, carriera, vita personale, amicizie: tutto in questo tempo sta attraversando una fase speciale.

Leone. 23/7 – 23/8

I contrasti con gli altri creano qualche malumore e perplessità. La diplomazia può aiutarvi a galleggiare, a mantenere ferme le posizioni. L’orizzonte si apre all’improvviso davanti a voi, facendo balenare la possibilità di nuovi interessanti incontri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in pratica la razionalità e l’assiduità, com’è nella vostra natura.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata perfetta per allargare i vostri orizzonti, e migliorare la disponibilità e la tolleranza verso gli altri. Altruismo e apertura mentale. Ben si addice alla stagione il desiderio di una maggiore visibilità, ma puntate verso gli obiettivi giusti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Scontri in famiglia e vecchie questioni che riaffiorano, evidenziando incomprensioni e problemi non chiariti. Un po’ di amarezza nel cuore. Se emergono tensioni, imparate a sciogliere i muscoli e i nodi con semplici esercizi di stretching... mentale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzata dal transito della Luna in Acquario, la mattina si preannuncia piacevolmente movimentata.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare facilitando, sia nuove conoscenze sia l’estraniarvi dai consueti e pesanti impegni professionali. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso senza interferire.

Acquario. 21/1 – 19/2

È la Festa della Liberazione, ma non per voi. Alle prese con appuntamenti di lavoro e incombenze familiari, vi sentite come degli uccellini in gabbia. La Luna e Saturno alimentano l’autorevolezza, il guaio è che oggi pensieri e parole non procedono di pari passo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tutto scorre senza grandi sussulti emotivi. In realtà, questo può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime chance nascoste, proprio in quello che in passato avevate scartato a priori.

© Riproduzione riservata