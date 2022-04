Oroscopo di oggi 24 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 24 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 24 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi si scioglie ogni traccia d’insoddisfazione. Cambiando ambiente, aggiungete all’agenda contatti preziosi. Viaggiare regala stimoli nuovi. Tante nuove conoscenze, e pazienza se qualcuno fra quelle di vecchia data prende un’altra strada e se ne va.

Toro. 21/4 – 20/5

In aperto conflitto con Urano, la Luna in Acquario è causa di colpi di testa, eccessi e reazioni confuse. Per uscirne indenni, agite costruttivamente. Nel pomeriggio un dubbio potrebbe assalirvi. Ascoltate quello che avete nel cuore e sarete a cavallo. .

Gemelli. 21/5 – 21/6

A vostro favore gioca la Luna in Acquario. Una configurazione ottimale per invitare ospiti, approfondire rapporti, andare a caccia di prede amorose. Avete davvero dei buoni alleati in cielo, per organizzare una serata divertente in ottima compagnia.

Cancro. 21/6 – 22/7

Da un’amicizia che sembrava promettente derivano delusioni, ma forti di un buon equilibrio emotivo, vi rivolgerete a persone più piacevoli. Fate leva sull’ottimismo, che a volte vi fa un po’ difetto, e in un modo o nell’altro verrete premiati.

Leone. 23/7 – 23/8

Amore e affetti restano il filo conduttore, anche se la vostra imprevedibilità sconcerta chi vi vuole bene. In casa e in famiglia si brontola. Con gli amici la situazione non è idilliaca. Un voltafaccia vi lascia senza parole e con l’amaro in bocca.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oscillate fra l’entusiasmo e il disfattismo? Avete necessità di ancorarvi a solide basi: il lavoro, la famiglia e la dolce metà sono i vostri fermi puntelli. La mente vi gioca un brutto tiro generando strane incertezze: non datele ascolto! Cambiamenti in vista.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Che scossa positiva, il passaggio della Luna in Acquario! Avete davanti a voi una domenica ricca di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. In arrivo preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I vostri sforzi potrebbero essere vanificati dall’impazienza e dall’insicurezza. Ottimizzate l’organizzazione e non chiedete troppo a voi stessi. Tra musi lunghi con il partner e discussioni con i parenti, dedicate del tempo a praticare del rigenerante yoga.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In controtendenza rispetto ai vostri desideri, l’amore va vissuto alla giornata. Per impegnarvi però, meglio aspettare di avere le idee più chiare. Complicità con gli amici, in gruppo realizzate grandi cose. Un colpo di fulmine è già in viaggio per voi!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non mettete da parte le vostre aspirazioni, nel giro delle amicizie e delle conoscenze potreste trovare qualcuno che vi aiuterà a realizzarle. Nella relazione di coppia vi sentirete amati e supportati. Aiutate un animaletto bisognoso di affetto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Disarmonica a Urano, la Luna accentua la vostra imprevedibilità. Reazioni eccentriche, atteggiamenti fin troppo originali vi procurano guai. I supporti tecnologici oggi decretano lo sciopero. Rimandate la navigazione a un giorno migliore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una questione legale, fiscale o burocratica vi darà del filo da torcere, ma non potete evitare di affrontarla per risolverla definitivamente. Il buonumore rilassa e semplifica la vita: stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accade.

