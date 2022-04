Oroscopo Sagittario di oggi 24 aprile e domani 25 aprile

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario

In controtendenza rispetto ai vostri desideri, l’amore va vissuto alla giornata. Per impegnarvi però, meglio aspettare di avere le idee più chiare. Complicità con gli amici, in gruppo realizzate grandi cose. Un colpo di fulmine è già in viaggio per voi! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

