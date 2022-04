Oroscopo Sagittario di oggi 26 aprile e domani 27 aprile

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Nella coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate! Il sentimento è autentico. Talmente profondo che ammetterlo prima di tutto a voi stessi vi spaventa da morire. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata