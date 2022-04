Oroscopo Vergine di oggi 26 aprile e domani 27 aprile

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Contro di voi lavorano la Luna e Marte: una combinazione da... paturnie. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali. Agli amici la vostra nuova fiamma non garba e ve lo dicono senza peli sulla lingua, rendendovi sospettosi. ​Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

