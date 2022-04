Oroscopo di domani 28 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 28 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 28 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

A risvegliarvi dal torpore, oggi fa il suo ingresso la Luna. Andamento dinamico in direzione di quello che vi piace, senza esitazione e senza sbagliare i tempi. Possibili sorprese e voglia di dare una scossa alla vita di tutti i giorni, ancora un po’ troppo monotona.

Toro. 21/4 – 20/5

L’incontro tra Mercurio e Plutone rende la professione e il denaro nel fulcro dei vostri pensieri. Un’occasione sospirata e accarezzata rilancia la carriera. Astuzia e strategia favoriscono nuovi contatti e appoggi. Avete lavorato di fino e ora i risultati sono visibili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Soldi e stanchezza rappresentano i banchi di prova della pazienza, ma oggi, grazie a un guizzo di vitalità, s’intravede la luce e anche l’uscita dal tunnel. La vostra fortuna è nell’innata capacità di cogliere il meglio dal presente, di vivere attimo per attimo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi sentite stonati? Tranquilli, è l’effetto del “jet lag”. Dopo l’emozionante volo nella stratosfera, la Luna oggi vi riporta stabilmente con i piedi per terra. Prendetevi il tempo di cui avete bisogno nel lavoro. Non c’è niente di improrogabile, dunque niente fretta!

Leone. 23/7 – 23/8

In un periodo di scarsa concentrazione, la regola da seguire è “poco ma buono”. Dedicatevi all’essenziale, a ciò che è davvero importante per voi. La Luna in Ariete, focosa ed espansiva, rimette al centro le ambizioni e la vostra voglia di emergere.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’effetto del trigono fra Mercurio e Plutone lo avvertirete in termini di sicurezza nelle vostre idee. Concretizzatelo in azioni vincenti sul piano finanziario. Sapete di avere molto da dire. A volte l’ostacolo è la timidezza: esercitatevi nell’autoespressione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Input da cogliere in arrivo dal partner, forse un po’ brusco e impaziente, ma mosso da un reale desiderio di vivacizzare e migliorare la routine. Con accortezza e sensibilità, potrete tessere una strategica rete di alleanze che vi porterà dritti allo scopo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I cambiamenti familiari in atto innervosiscono voi e i vostri cari. Si è innescato il processo di metabolizzazione, ma l’esito non è immediato. Acume e capacità di reagire, per dare risposte venate di ironia a persone non all’altezza della vostra intelligenza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il passaggio della Luna in Ariete è proprio quello che vi ci vuole per un recupero dell’entusiasmo. Approfittatene per fugare le nebbie del dubbio. Organizzati in maniera ottimale, colmerete le lacune della gestione domestica, per godere del tempo libero.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che incontro appagante quello fra Mercurio e Plutone! Il tempo vi sta dando ragione: quanto avete intrapreso in precedenza giunge adesso a termine. Ininfluente è la Luna in Ariete: siete una roccia di lucidità, buonsenso, tenacia, niente può scalfirvi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La vostra attività al momento viaggia tra alti e bassi, ma oggi potete stare tranquilli: non ci saranno imprevisti nella vostra tabella di marcia. Attirerete l’attenzione. E i riflettori accesi su di voi oscureranno le critiche degli invidiosi rivali.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’ispirazione per investire bene i vostri recenti guadagni oggi ve la fornisce il trigono fra Mercurio e Plutone, fonte di abilità, fiuto e lungimiranza. Lucidità, comunicativa, abilità in relazioni e trattative. Tutti gli strumenti per garantirvi la sicurezza economica.

© Riproduzione riservata