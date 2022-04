Oroscopo Cancro di oggi 28 aprile e domani 29 aprile

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Vi sentite stonati? Tranquilli, è l’effetto del “jet lag”. Dopo l’emozionante volo nella stratosfera, la Luna oggi vi riporta stabilmente con i piedi per terra. Prendetevi il tempo di cui avete bisogno nel lavoro. Non c’è niente di improrogabile, dunque niente fretta! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

