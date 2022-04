Oroscopo Leone di oggi 28 aprile e domani 29 aprile

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

In un periodo di scarsa concentrazione, la regola da seguire è “poco ma buono”. Dedicatevi all’essenziale, a ciò che è davvero importante per voi. La Luna in Ariete, focosa ed espansiva, rimette al centro le ambizioni e la vostra voglia di emergere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

