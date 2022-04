Oroscopo Vergine di oggi 28 aprile e domani 29 aprile

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 aprile?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

L’effetto del trigono fra Mercurio e Plutone lo avvertirete in termini di sicurezza nelle vostre idee. Concretizzatelo in azioni vincenti sul piano finanziario. Sapete di avere molto da dire. A volte l’ostacolo è la timidezza: esercitatevi nell’autoespressione. ​Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata