Oroscopo Toro di oggi 30 aprile e domani 1 maggio

Oroscopo Toro di oggi e domani. 30 aprile

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

L'opposizione fra Venere e Giove pesa sul vostro cielo amoroso. Siete stracotti, ma vi sembra che dall'altra parte non ci siano segnali di risposta. In realtà sono le vostre insicurezze a suscitare dubbi. Il partner vi ama e ve lo dimostra in mille modi.

