Oroscopo di domani 2 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 2 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 2 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere porterà in serata una sferzata di vitalità nel ménage a due. Appianerete qualsiasi contrasto e vi godrete insieme ore indimenticabili. Venere infatti inizierà il suo transito nel vostro segno, favorendo un maggio caldo d’amore.

Toro. 21/4 – 20/5

Con le stelle di oggi, non permetterete a nessuno di interferire nelle vostre decisioni e diventerete gli esclusivi protagonisti della vostra vita. Durante la mattinata sul lavoro saprete imprimere il vostro stile, che sarà essenziale per risolvere un problema.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna, che si congiunge a Mercurio nel vostro cielo, renderà il pomeriggio più leggero e movimentato. Sarete cordiali e disponibili con nuovi conoscenti. Dato questo aspetto astrale decisamente favorevole, la comunicazione nella coppia sarà in netto rialzo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a Venere e Marte, la forma si prospetta buona, non costringetevi però a ritmi serrati e rispettate le pause di riposo che avvertite necessarie. Ultimamente vi siete un po’ allontanati dal nucleo familiare, ma oggi agirete compatti e complici.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Toro vi stuzzicherà, ma ci penserà il pianeta dell’amore a creare quei momenti magici da vivere con tutto l’impeto emotivo che vi caratterizza. Venere in Ariete potenzierà al massimo la vostra sensualità, regalandovi un fascino davvero irresistibile.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa di Venere, Marte e Giove avversi, meglio non crearvi aspettative. Nuove conoscenze e opportunità sentimentali creeranno un’atmosfera piacevole ma fugace. Non avviate progetti che già in partenza sapete che sono irrealizzabili. Siate saggi e adoperate il buonsenso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In famiglia e nella professione, fate tesoro dei suggerimenti e dei preziosi consigli che vi verranno proposti da persone esperte e di lunga esperienza. Ringraziate il bel Saturno, se scoprirete piacevolmente in un conoscente un grande amico e alleato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con i vostri cari, essendo Urano contrario, tenderete a dare risposte poco meditate e giudizi affrettati a faccende delicate. Ascoltate critiche e consigli. Saturno ostile potrebbe risvegliare o portare allo scoperto malesseri che avete trascurato o sottovalutato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Marte in quadratura dai Pesci potrebbe farvi cadere in errori di valutazione, oppure suggerirvi mosse un po’ avventate nella carriera e negli affetti. Saturno a favore dall’Acquario vi aiuterà a portare avanti in modo vantaggioso le attività consuete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Urano e Plutone complici, vi verranno offerti contatti utili in ambienti nuovi. Avrete idee ed ispirazioni inedite: metterete a punto programmi arditi. Per merito della complicità di Giove, riuscirete a creare una buona intesa con la persona che amate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nel pomeriggio, con la Luna in congiunzione a Mercurio, vivrete, con vecchi e nuovi amici, una situazione di reciproco sostegno e dedizione. La Luna quadrata a Saturno vi farà trascorrere una mattina un po’ tesa, creando dei dissapori con il partner.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con gli astri odierni, se volete dare più spessore al vostro legame amoroso, potrete farlo avviando nuove e più gratificanti modalità nel rapporto. Plutone in Capricorno continua a donarvi uno charme magnetico che vi rende più seducenti che mai.

© Riproduzione riservata