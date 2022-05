Oroscopo di oggi 1 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 1 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Mercurio amico, riuscirete a chiarire dei malintesi in famiglia e a prendere in mano le redini di una situazione che vi preme molto. Plutone è ostile: per scongiurare fratture con il partner, evitate continui appunti sui suoi comportamenti.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna complice di Marte e Urano, avrete finalmente l’idea giusta che vi aiuterà a realizzare un progetto a cui avete dedicato impegno e denaro. Belle sorprese nel settore dell’economia. In arrivo un’entrata inaspettata su cui non facevate conto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tenete d’occhio la bilancia. Giove vi contrasta dai Pesci: se mangiate molto e non fate sport, rischiate di mettere su peso. Cercate di controllarvi! Accetterete i tentativi di riconciliazione di un collega, che ha compreso di aver commesso un errore.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna e Venere sono bendisposte nei vostri confronti, sarete quindi più creativi e fantasiosi del solito. Anche l’affetto delle persone care vi riscalderà il cuore. Sfoggerete un ottimo gusto estetico che si rispecchierà nell’abbigliamento e nell’arredamento della casa.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa della Luna e di Saturno dispettosi, non criticate a priori l’operato di chi vi è accanto, scegliete anzi la via della comprensione e della collaborazione. Non perderete tempo in inutili scrupoli, nell’allontanare qualcuno che vi crea continui problemi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito della Luna in Toro di oggi, potrete conquistare l’amore della persona che vi piace, con un fare puntuale, metodico e rassicurante. Se saprete arginare insicurezze e stati d’ansia, riuscirete a rendere le vostre relazioni più appaganti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Saturno vi aiuta a consolidare le vostre posizioni: non tenterete tanto di cambiare gli eventi, ma di conservare quello che già possedete. Atmosfera stabile. Forse non vi divertirete come vorreste, ma proverete un grande senso di armonia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Urano vi ostacola: sentirete così la tentazione di mettervi in gioco e di sfidare il destino in più di un’occasione. Ma fatelo solo se siete con le spalle coperte. Con la Luna dispettosa in opposizione, tenderete ad essere un po’ capricciosi e fin troppo esigenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa di Marte e Giove in quadratura dai Pesci, anche la giornata odierna per voi sarà un po’ agitata, decisamente di scarso riposo. Se qualcuno dovesse dimenticare una promessa che vi aveva fatto, non prendetevela più di tanto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere in Pesci si pone in sestile a Plutone nel segno: sarete voi stessi a sorprendervi per la potenza dei sentimenti provati nei confronti della dolce metà. Esprimendo con spontaneità e semplicità amore e desideri, assaporerete con il partner la felicità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lasciate ora che siano gli altri a buttarsi nella mischia per ottenere quello che è loro dovuto. Voi avete già fatto abbondantemente la vostra parte. Non costringete chi amate a dirvi di sì, anche quando non se la sente. Puntate su un’intesa soddisfacente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna alleata di Marte e Plutone in sestile, risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco è piuttosto alta. Gratitudine da collaboratori e capi. In amore agirete in modo nuovo, diverso, più emozionante e attraente. Proposte particolarmente appetibili.

