Oroscopo Sagittario di oggi 1 e domani 2 maggio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Per colpa di Marte e Giove in quadratura dai Pesci, anche la giornata odierna per voi sarà un po’ agitata, decisamente di scarso riposo. Se qualcuno dovesse dimenticare una promessa che vi aveva fatto, non prendetevela più di tanto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

