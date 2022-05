Oroscopo Capricorno di oggi 2 e domani 3 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con Urano e Plutone complici, vi verranno offerti contatti utili in ambienti nuovi. Avrete idee ed ispirazioni inedite: metterete a punto programmi arditi. Per merito della complicità di Giove, riuscirete a creare una buona intesa con la persona che amate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

