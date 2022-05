Oroscopo di domani 3 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 3 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 3 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete single, con Venere che transita nel vostro cielo, avrete la giusta predisposizione per innamorarvi perdutamente. Seguite la vostra ispirazione. Avrete pazienza e saprete tollerare e comprendere gli errori di chi vi è accanto, mettendovi nei suoi panni. ​

Toro. 21/4 – 20/5

Marte vi regalerà lo sprint giusto in ogni circostanza lavorativa, sia essa consolidata da tempo o recentemente avviata con l’ausiliodel geniale Urano. Visite inattese potrebbero rendere l’atmosfera familiare ancora più piacevole e intrigante del solito.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sarete messi nel centro del mirino, come se alcuni risultati dipendessero solo dal vostro contributo. Coraggio, fate vedere di che pasta siete fatti. L’umore non sarà dei migliori e ne avrete tutte le ragioni: la Luna nel segno è infastidita da Marte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Venere avversa in Ariete, il clima nella coppia è improntato alla polemica. Non accapigliatevi per cose che non hanno alcuna importanza. Avvertirete una certa difficoltà a portare avanti gli impegni, a causa del nervosismo e della dispersività.

Leone. 23/7 – 23/8

Quando notate qualcosa che non va, cercate di non sostituirvi agli altri nell’assolvere i loro compiti, ma spiegate cosa c’è da modificare. Grazie a Mercurio benevolo, potreste iniziare un interessante e appassionante corso di aggiornamento.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa di Nettuno in opposizione, certi argomenti non affrontati con sincerità con il partner vi faranno apparire incostanti e contraddittori. Giornata difficile data l’irrequietezza, mentre invece, per avere successo, occorrerebbe un’azione morbida.​

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita a due appare un po’ appannata? Sapete che cosa non va, cosa vi irrita, di cosa avreste bisogno, e allora che aspettate a darvi da fare? Venere vi è nemica: dovreste mettere in chiaro con il partner una situazione che vi preme molto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Saturno in quadrato, un affare che un amico vi sta proponendo vi pare poco conveniente? Trovate un modo diplomatico per farglielo capire. Puntate con decisione sui vostri desideri ed evitate accuratamente di coinvolgere gente opportunista.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Gemelli vi è ostile, per cui oggi frenare la vostra veemenza e suscettibilità non sarà uno scherzo. Cambiate un programma che non vi entusiasma. Non sopravvalutate le conoscenze di un collega, perché ne sa quanto o addirittura meno di voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito dellʼafrodisiaco Plutone che prosegue il suo transito nel segno, i sentimenti continueranno ad essere generosi, esuberanti, passionali. Con Giove alleato, per quanto riguarda il portafogli, in vista piccoli colpi di fortuna e iniziative azzeccate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un incontro che finora avevate considerato poco importante, potrebbe invece prendere quota, e rivelarsi entusiasmante e soprattutto promettente. Date il via a un progetto interessante, ma tenete aperti degli spiragli per eventuali modifiche da fare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la consueta irruenza, finirete con il pestare i piedi a una persona cara, che avrà da recriminare su circostanze che consideravate ormai chiarite e dimenticate. Martedì pesante: sarete impulsivi, mentre invece sarebbe necessario riflettere a fondo prima di agire.

