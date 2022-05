Oroscopo di oggi 4 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 4 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 4 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere nel segno farà brillare le vostre capacità creative. Sarà soprattutto favorito chi opera nella sfera artistica o nel settore dello spettacolo. Grazie a Saturno, rimarrete saldamente al comando e riuscirete a portare avanti programmi complicati.

Toro. 21/4 – 20/5

Giove in Pesci è vostro complice: continuerete a prendere sagge decisioni in campo economico che vi daranno frutti sia immediati che futuri. Marte in sestile a Urano vi offrirà delle ottime opportunità per farvi realizzare le vostre aspirazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con queste configurazioni stellari, se intorno a voi tutti si sono fatti catturare da un grande attivismo, non è detto che facciate allo stesso modo. Non fatevi condizionare: siate spontanei e trasparenti, anche se a volte vi sembra di non essere ben compresi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ringraziate Urano, se è in arrivo un regalo inatteso e anche molto gradito, perché vi aiuterà a risolvere un problema che vi farà risparmiare diverso denaro. Accettate lʼinvito e lʼamicizia di persone nuove e influenti, e lasciatevi affascinare da nuovi hobby.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Venere a favore e Saturno contro, cogliete ogni occasione per vivere al meglio con il partner. Il periodo non è tra i migliori, ma sarebbe bene non lamentarsi. Urano è avverso: potreste incontrare delle resistenze alla vostra esigenza di cambiamenti e autonomia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giove, simbolo della legge, è intenzionato a mettervi i bastoni fra le ruote. Non impelagatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti senza riflettere. Con Mercurio contrario, non parlate troppo, perché nessuno potrebbe aver voglia di ascoltarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per colpa di Plutone in quadratura, fate attenzione, perché potreste essere coinvolti in rivalità o vicende che scombussolano il vostro solito e rassicurante tran tran. Darete del filo da torcere a un collega che in passato non è stato sincero con voi e vi ha ostacolati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove in trigono vi protegge: non dovrete quindi aspettare più molto per veder realizzato un progetto professionale a cui tenete particolarmente. Con questo bell’aspetto di Giove, in una questione legale, saprete cavarvela egregiamente anche da soli.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna, Marte e Giove sono ostili: se qualcuno criticherà qualche inesattezza nell’attività che svolgete con tanta dedizione, vi farete prendere dal nervosismo. Una proposta di lavoro potrebbe entusiasmarvi, anche se, con tale Giove, vi richiederebbe molta fatica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito di Giove in Pesci in sestile a Plutone nel vostro cielo, farete più attenzione alle spese di tutti i giorni in vista di un futuro acquisto costoso. Un collega, su cui non avreste investito la vostra fiducia, vi aiuterà a chiarire una faccenda che vi assilla.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in trigono a Saturno, potrebbe chiudersi una porta in un ambito per voi interessante ed aprirsi un portone in un altro di grande successo. Una persona anziana, con la sua esperienza e saggezza, saprà consigliarvi per non compiere passi falsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata lunga e pesante per i vari impegni vi farà consumare molte delle vostre energie. Per fortuna saprete ricaricarvi velocemente con i vostri interessi. L’intraprendenza del partner vi stuzzicherà, ma poi preferirete far finta di non capire e cercherete di rilassarvi.

© Riproduzione riservata