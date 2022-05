Oroscopo Capricorno di oggi 5 e domani 6 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Plutone vi munisce di una sensibilità più che mai spiccata. Sfruttatela per continuare l'andamento positivo che vi sta avvicinando, ogni giorno di più, al traguardo. Plutone a volte vi suggerisce atteggiamenti un po' sibillini, che susciteranno la gelosia del partner.

