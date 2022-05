Oroscopo di domani 6 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 6 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 6 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Mercurio in sestile a Venere, conoscerete nuovi ambienti e nuove persone che vi permetteranno di sperimentarvi in un proficuo scambio costruttivo. Una giornata all’insegna della piacevolezza, dove saprete muovervi con scioltezza nelle più diverse circostanze.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel segno del Cancro si sposa all’azione improvvisa di Urano. Insieme vi aiuteranno ad arrivare alla vittoria con un’idea inusuale e azzeccatissima. Marte alleato vi regala una buona riserva di energie, ma Saturno ostile ve le fa consumare in quantità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Mercurio in sestile a Venere, attrarrete persone disposte ad appoggiare tutte le vostre iniziative, anche le più ardue e impegnative. Vi accorgerete che i rapporti di amicizia che coltivate da tanto sono diventati relazioni profonde e di spessore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il Sole in sestile alla Luna vi farà comprendere di non poter realizzare in un unico momento tutte le idee che vi frullano in testa. Procedete per gradi. Le stelle vi consigliano di rimandare alcuni impegni di lavoro per dedicarvi alla vostra dolce metà.

Leone. 23/7 – 23/8

Prendete le distanze da coloro che vi mettono a disagio, e dimostrano di possedere una sensibilità decisamente diversa e meno spiccata della vostra. Le cose potrebbero andare nella direzione voluta. In questa fase però, è più logico attendere, pazientare.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Cancro, quanto mai aggraziata e sensibile, alleggerirà con la fantasia e un pizzico di romanticismo questo venerdì colmo di questioni da risolvere. Sarete impulsivi e forse tenderete anche ad essere imprudenti. Occhio a sbadataggini e leggerezze.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se avete intenzione di approfondire o di aggiornare le vostre competenze professionali, fatelo ora che Mercurio vi sorride dal segno dei Gemelli. Venere vi è avversa: con il partner l’umore e le aspettative non coincideranno, ma vi verrete incontro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa di Urano in opposizione, siate cauti nei contratti ed evitate polemiche per giudizi troppo sbrigativi. Meglio adottare un atteggiamento più riservato. Data la quadratura di Saturno, non esagerate con atteggiamenti poco accomodanti o critiche troppo severe.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Saturno in sestile, alcune situazioni bloccate da tempo si rimetteranno in moto e vi consentiranno di migliorare la vostra posizione lavorativa. Sfruttate il vostro potenziale creativo per il dovere, ma senza dimenticare che anche il piacere è importante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Marte in Pesci continua a donarvi quel dinamismo e quell’intraprendenza che vi serviranno per superare ogni difficoltà nella vostra professione. Urano e Nettuno complici favoriranno successi nel lavoro creativo, negli affari e nei contatti umani.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito di Saturno nel segno, forse non brillerete per la grinta, ma vi sentirete tranquilli, sereni e capaci di anteporre i momenti piacevoli alle grane quotidiane. La capacità di ascoltare l’altro è qualcosa che si può imparare con l’esperienza. Dunque insistete!

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in trigono a Marte, con il coraggio e la determinazione potenziati, avrete più fiducia in voi stessi. Aprirete nuove strade per realizzare le vostre potenzialità. Chiedete a un amico di praticare insieme uno sport che vi piace. In due vi divertirete.

