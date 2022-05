Oroscopo Leone di oggi 6 e domani 7 maggio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Prendete le distanze da coloro che vi mettono a disagio, e dimostrano di possedere una sensibilità decisamente diversa e meno spiccata della vostra. Le cose potrebbero andare nella direzione voluta. In questa fase però, è più logico attendere, pazientare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

