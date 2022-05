Oroscopo Scorpione di oggi 6 e domani 7 maggio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

A causa di Urano in opposizione, siate cauti nei contratti ed evitate polemiche per giudizi troppo sbrigativi. Meglio adottare un atteggiamento più riservato. Data la quadratura di Saturno, non esagerate con atteggiamenti poco accomodanti o critiche troppo severe. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata