Oroscopo di domani 8 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 8 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 8 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Leone crea un luminoso trigono con Venere. Farete da pacieri in un litigio tra i membri della vostra famiglia e a trovare soluzioni valide per tutti. Oggi sul lavoro riuscirete a tenere testa a un capo e questo vi farà guadagnare la stima dei colleghi.

Toro. 21/4 – 20/5

Attratti dalle novità, vi districherete anche se con un po’ di difficoltà. Selezionate quelle più valide, evitando di disperdere inutilmente energie e interessi. Vorreste anche modificare certe abitudini, ma sentirete che costituiscono la vostra stabilità emotiva.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non ce la farete a portare a termine come volete tutti i programmi innovativi che avete in mente, ma quelli che vi premono di più saranno consolidati. Con Mercurio presente nel vostro cielo, impegnatevi nello studio o in un corso di aggiornamento.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non potete ostinarvi ad essere indulgenti con una persona perché temete che esca dalla vostra vita, mentre in realtà vi sta frenando nei vostri progetti… Non usate due pesi e due misure nei confronti di colleghi che vi sono simpatici e di chi invece non lo è.

Leone. 23/7 – 23/8

Approfittate dei disegni planetari di oggi per restituire l’antico smalto alla vostra relazione amorosa, qualora, negli ultimi tempi, avesse perso un po’ di verve. Riconsiderare quello che è avvenuto in passato vi offre l’occasione per imparare dalle vostre esperienze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Urano benevolo pretende che sul lavoro risolviate alcune questioni modificando metodi e strumenti: quelli fin qui usati non sono più così adatti. Cercate di chiarire la situazione con qualcuno che si sta creando delle illusioni sul vostro tipo di rapporto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Procedete con metodo e logica uniti al senso pratico. Insieme vi aiuteranno in modo efficace a risolvere e a rendere incisive le vostre iniziative. Se nasce un equivoco con il partner, non intestarditevi sulle vostre ragioni, ma prendetevi del tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie a Giove alleato dal segno dei Pesci, potrete guadagnare abbastanza per pareggiare i conti e anche per togliervi qualche sfizio extra. Molto meglio non spargere troppo la voce su un piano di guadagno che avete in mente di attuare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

È vero che Marte e Giove continuano la loro orbita offensiva, ma pian piano farete luce su alcune vecchie incomprensioni nell’ambito familiare. Evitate di dare consigli a tutti, perché alla fine potreste risultare antipatici e anche troppo invadenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Giove che vi protegge dal segno dei Pesci, le vostre ipotesi future di un’occupazione più gratificante potrebbero finalmente diventare realtà. Sul lavoro realizzerete l’esigenza di cambiamenti e novità, con Urano in orbita a voi bendisposta.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna è opposta e Saturno congiunto: se oggi avrete voglia di lamentarvi di tutto, guardatevi intorno e vi accorgerete che c’è chi sta peggio di voi. Con questo Saturno, rifletterete prima di agire, concentrandovi sui motivi che vi spingono alla meta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Spinti da Giove che transita insieme a Marte nel vostro cielo, potete fare un bel viaggio anche in terre lontane alla scoperta di culture differenti e interessanti. Fate una passeggiata nel verde di questa primavera ormai sbocciata per assorbirne tutta la forza vitale.

