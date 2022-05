Oroscopo Gemelli di oggi 7 e domani 8 maggio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Non mettete troppa carne al fuoco. Riflettere vi permetterà di comprendere meglio cosa mantenere perché necessario e irrinunciabile, e cosa scartare. Nettuno negativo vi farà incontrare qualcuno che vorrebbe manipolarvi a suo piacimento. Siate oculati! Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

