Oroscopo Toro di oggi 7 e domani 8 maggio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Il Sole in sestile a Marte vi farà giocare a carte scoperte su questioni che toccano tasti un po’ scomodi, poi però vi sentirete sollevati e pronti a sorridere. Non insistete con le polemiche, anzi date una chance a un collega che vi ha già dimostrato la sua lealtà. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

