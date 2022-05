Oroscopo Cancro di oggi 8 e domani 9 maggio

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Non potete ostinarvi ad essere indulgenti con una persona perché temete che esca dalla vostra vita, mentre in realtà vi sta frenando nei vostri progetti… Non usate due pesi e due misure nei confronti di colleghi che vi sono simpatici e di chi invece non lo è. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

