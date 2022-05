Oroscopo Capricorno di oggi 8 e domani 9 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con Giove che vi protegge dal segno dei Pesci, le vostre ipotesi future di un’occupazione più gratificante potrebbero finalmente diventare realtà. Sul lavoro realizzerete l’esigenza di cambiamenti e novità, con Urano in orbita a voi bendisposta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

