Oroscopo Acquario di oggi 9 e domani 10 maggio

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Con Saturno nel segno, la serietà e il rigore che vi contraddistinguono saranno apprezzati come meritano. Un pizzico di humour renderà più incisivi i vostri interventi. Se intorno a voi tutti si danno un gran daffare, non è detto che dobbiate imitarli. Prendetevi i vostri tempi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

