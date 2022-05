Oroscopo Capricorno di oggi 9 e domani 10 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Venere è dissonante: non scartate subito le avances di una persona che vi gira intorno. Anche se non vi entusiasma, cercate di conoscerla meglio. Questa Venere potrebbe pure complicare la situazione lavorativa per via di un’antipatia. Regolatevi! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata