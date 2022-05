Oroscopo Capricorno di oggi 10 e domani 11 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Luna in Vergine e Mercurio in Gemelli non vi creano grandi problemi ma nemmeno vi favoriscono apertamente. Dovrete cavarvela in autonomia. Con Venere maldisposta, se in amore non sapete come risolvere una questione, non siate precipitosi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

