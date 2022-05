Oroscopo di oggi 10 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 10 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non manifestate platealmente le vostre critiche, soprattutto se volete farle a un amico. Semmai prendete in disparte e a quattr’occhi il diretto interessato. Grazie a Venere nel vostro segno, niente potrà incrinare la magia amorosa che vivete con il partner.

Toro. 21/4 – 20/5

Vista la bellicosità di Saturno in Acquario, evitate accuratamente chi vi infastidisce con continue lamentele e vi sottrae così anche energie preziose. Vi sentirete attratti e intrigati da attività e persone diverse da quelle che frequentate abitualmente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per colpa della Luna quadrata a Mercurio, avrete i riflessi mentali appannati, l’apprendimento sarà faticoso: se dovete dare un esame, concentratevi! Controllate l’impulsività, e saprete allentare i ritmi faticosi a cui siete soggetti. Usate la massima prudenza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se sul lavoro c’è chi ha un’idea migliore della vostra, sappiate riconoscere e accettare tutto ciò di buon grado, evitando rivalità e ambiguità. Marte è in trigono dai Pesci: possibilità di viaggi e soggiorni entusiasmanti e di incontri interessanti.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Saturno contro, forse dovrete rinviare la realizzazione di un’iniziativa, di un progetto, ma troverete altri modi per sentirvi compiaciuti e contenti. La situazione economica è un po’ traballante. Fatevi aiutare a custodire il vostro gruzzolo in banca.

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa della Luna quadrata a Mercurio e di Nettuno opposto, vi potreste entusiasmare per un’idea azzardata di un amico. Occhio a non finire nei guai! Evitando un atteggiamento ambiguo, potrete risolvere al meglio un problema che vi sta molto a cuore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Saturno complice, saprete selezionare gli impegni professionali, concentrarvi su quelli prioritari con grinta ed efficienza, e poi avanzare con convinzione. Meglio operare dei chiarimenti nella cerchia di amici, prima di ritrovarvi in situazioni poco piacevoli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non attendete sempre l’approvazione degli altri per agire, siate più autonomi nelle vostre decisioni, anche se Urano nemico vi metterà i bastoni fra le ruote. Saturno prova a ostacolarvi, e forse vi farà sentire un po’ ansiosi e bisognosi di sostegno e fiducia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A darvi del filo da torcere sarà la Luna nella Vergine. Faticherete a controllare l’umore e quella vena polemica che a tratti vi farà partire per la tangente. Venere è alleata: affronterete certe note dolenti con la dolce metà e realizzerete le vostre intime aspirazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Vergine e Mercurio in Gemelli non vi creano grandi problemi ma nemmeno vi favoriscono apertamente. Dovrete cavarvela in autonomia. Con Venere maldisposta, se in amore non sapete come risolvere una questione, non siate precipitosi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno in congiunzione, quando qualche cosa vi sembra strana, vi conviene prendere tempo, guardarvi intorno, non presentare nuovi progetti e navigare a vista. Ce la metterete proprio tutta per far girare la testa a quella persona che ha saputo catturarvi il cuore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Marte nel vostro cielo è sorretto dal vento di trasformazione di Urano in Toro. Una circostanza inattesa vi indurrà a una scelta ormai non più prorogabile. Un amico vi inviterà a partecipare a un’iniziativa di volontariato. Accetterete la proposta con gioia.

