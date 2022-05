Oroscopo Sagittario di oggi 10 e domani 11 maggio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

A darvi del filo da torcere sarà la Luna nella Vergine. Faticherete a controllare l’umore e quella vena polemica che a tratti vi farà partire per la tangente. Venere è alleata: affronterete certe note dolenti con la dolce metà e realizzerete le vostre intime aspirazioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

